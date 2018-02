En skade, der har holdt Rafael Nadal fra tennisbanen i over en måned, fortsætter med at drille spanieren.

Acapulco. Den spanske tennisspiller Rafael Nadal får alligevel ikke comeback på tennisbanen ved ATP-turneringen i mexicanske Acapulco.

Spanieren har således meldt afbud, kort før at han onsdag morgen dansk tid skulle have været i aktion.

Det sker, efter at han ved en træning mandag havde smerter i det ben, der har holdt ham ude af tennis i over en måned.

- Mit mål og mit håb var, at jeg kunne spille turneringen. Men desværre følte jeg en smerte i mit ben igen, da jeg havde min sidste træning i går (mandag, red.), siger Nadal tirsdag få timer før sit planlagte comeback.

I første runde af ATP-turneringen i Acapulco skulle han have mødt sin spanske landsmand Feliciano López.

- Jeg tog alle de rigtige skridt i forhold til at komme til turneringen i form. Jeg tog til Cozumel først for at tilpasse mig (klimaet i Mexico, red.).

- Men i min sidste træning lavede jeg en bevægelse og følte en skarp smerte, det samme sted som jeg var ramt i Australian, siger Nadal.

I slutningen af januar måtte 31-årige Nadal humpe ud af grand slam-turneringen Australian Open på grund af en skade i sit højre ben.

Siden spanieren blev skadet, har han mistet førstepladsen på verdensranglisten til sin mangeårige rival Roger Federer.

/ritzau/AFP