Den spanske tennisstjerne Rafael Nadal trækker sig fra Wimbledon.

På et pressemøde har Rafael Nadal meddelt, at han trækker sig fra den prestigefyldte turnering på grund af en skade.

Den mangeårige tennisstjerne skulle møde Nick Kyrgios i semifinalen. Men nu ser det ud til, at Nick Kyrgios går direkte i finalen - hvilket bliver hans første finale ved Wimbledon.

Nick Kyrgios skal enten møde Novak Djokovic eller Cameron Norrie, som mødes i en semifinale fredag.

#BREAKING Rafael Nadal will withdraw from Wimbledon with injury: reports pic.twitter.com/8pjJgQESuD — AFP News Agency (@AFP) July 7, 2022

Rafael Nadal trækker sig på grund af en skade i mavemusklerne, som også medførte store problemer i kvartfinalen.

Spanieren spillede mod Taylor Fritz i kvartfinalen, hvor han var i store smerter.

Rafal Nadal vandt kampen i fem sæt, på trods af smerterne, men nu stopper Wimbledon-turneringen for 36-årig Nadal.

Rafal Nadal, der har rekorden for flest grand slam-titler med 22, har vundet Wimbledon to gange tidligere i 2008 og 2010.

/ritzau/