Spanske Rafael Nadal slog Diego Schwartzman i to sæt i Madrid og nåede op på 50 vunde sæt på grus i træk.

Madrid. Rafael Nadal satte en imponerende rekord søndag, da han i Madrid Open besejrede Diego Schwartzman 6-3, 6-4 og spillede sig i kvartfinalen.

Sejren i to sæt over argentineren betød, at den spanske verdensetter nåede op på imponerende 50 vundne i sæt i træk på grusunderlaget, og det er rekord.

Den tidligere rekord tilhørte John McEnroe, og den blev sat i 1984, da amerikaneren dengang vandt 49 sæt i træk på indendørs underlag.

31-årige Nadal har gang i endnu en suveræn gruskampagne, efter at han senest vandt grusturneringerne i Monte Carlo og Barcelona.

Det var i begge turneringers tilfælde 11. gang, Nadal tog titlerne.

/ritzau/