Rafael Nadal blev kvartfinaleklar i Barcelona Open, mens landsmanden David Ferrer tog afsked med turneringen.

Det hele lakker mod enden i tenniskarrieren for spanske David Ferrer, og torsdag var han i kamp for sidste gang i Barcelona Open.

Her sørgede landsmanden Rafael Nadal således for at sende Ferrer ud af grusturneringen i ottendedelsfinalen, da de to spanske tennisspillere tørnede sammen.

Superstjernen Nadal vandt kampen overbevisende med 6-3, 6-3. Ferrer kunne intet stille op i jagten på karrierens syvende sejr over Nadal, som af eksperter vurderes til at være et lille stykke fra topformen i øjeblikket.

Efter nederlaget blev det en følsom afsked med turneringen i Barcelona. Med tårer i øjnene sagde Ferrer farvel til publikum, og der gik velsagtens mange tanker igennem hovedet på spanieren.

Ferrer er i øjeblikket nummer 155 i verden, men den 37-årige spanier var engang helt oppe som nummer tre på verdensranglisten.

Så langt kommer han ikke igen, for i næste måned spiller David Ferrer sin sidste turnering, når han stiller op i Madrid Open og derefter stopper karrieren.

Nadal førte an i at klappe sammen med tilskuerne, og der var pæne ord med på vejen til Ferrer, som ifølge Nadal ikke behøver at stoppe karrieren.

- Det er hans beslutning, men ud fra et tennisniveau behøver han ikke at stoppe. Han har kæmpet med skader, men han har spillet godt i år.

- Efter alle hans år, hvor han har kæmpet og givet os glæder, så fortjener han den hyldest, siger Nadal ifølge Reuters.

Hovedpersonen selv var glad for, at nederlaget var til Nadal, som han mødte i French Open-finalen i 2013.

- Det gør mig stolt at tabe til Rafa (Nadal, red.). Jeg er tilfreds med kampen, og jeg gjorde, hvad jeg kunne. Jeg gav alt, hvad jeg havde, siger Ferrer.

Rafael Nadal kan se frem til endnu en kvartfinale i Barcelona Open, som han har vundet hele 11 gange i karrieren.

I kvartfinalen venter enten Jan-Lennard Struff eller unge Stefanos Tsitsipas fra Grækenland.

/ritzau/