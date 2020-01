Verdensetteren spillede sig en kamp tættere på grand slam-titel nummer 20 i karrieren, da han slog landsmand.

Topseedede Rafael Nadal lever fortsat op til de høje forventninger ved Australian Open.

Lørdag spillede spanieren sig videre til fjerde runde i grand slam-turneringen, da han uden nogen form for problemer vandt i tre sæt over sin landsmand Pablo Carreño Busta.

Det tog lidt over halvanden time for Nadal at vinde med 6-1, 6-2, 6-4 over turneringens 27.-seedede spiller. Dermed er Nadal klar til at møde vinderen af opgøret mellem ballademageren Nick Kyrgios og russeren Karen Khachanov.

Hvem end modstanderen bliver, kommer han på en vanskelig opgave mod Nadal. Spanieren har fortsat ikke afgivet et sæt i turneringen, og han er ikke blevet brudt i sin serv siden første runde.

Samtidig føler Nadal selv, at han bliver bedre og bedre for hver kamp, han spiller i Melbournes varme. Det siger han efter sejren i tredje runde.

- Det var uden tvivl min bedste kamp i turneringen indtil videre. Jeg bliver bedre og bedre for hver dag, så jeg er meget glad, siger verdensetteren ifølge AFP.

Rafael Nadal har vundet Australian Open en enkelt gang, men man skal helt tilbage til 2009 for at finde spanierens triumf i turneringen. Siden har han tabt fire finaler i Melbourne. Det seneste finalenederlag ligger et år tilbage, hvor han tabte til serberen Novak Djokovic.

/ritzau/