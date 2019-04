Fabio Fognini sendte Rafael Nadal ud af Monte Carlo Masters i semifinalen. I finalen venter Dusan Lajovic.

For første gang siden 2015 kommer ATP-turneringen Monte Carlo Masters til at få en anden vinder end Rafael Nadal.

De seneste tre års vinder af turneringen fik lørdag eftermiddag stryg i sin semifinale, hvor han tabte med 4-6, 2-6 til italieneren Fabio Fognini, og Nadal var yderst tæt på at få et såkaldt æg.

I andet sæt førte Fognini med 5-0 i partier og 40-0 i egen serv, men den spanske grusspecialist afværgede de første tre matchbolde og pyntede på resultatet.

Nadal er chokeret over sin egen indsats i opgøret.

- Det var en af mine værste kampe på grus i 14 år. Det er svært at finde noget som helst positivt i kampen, jeg fortjente at tabe, siger Nadal.

I første sæt brød spillerne hinanden på kryds og tværs. Nadal lagde ud med at tabe sin serv for i stedet at bryde tilbage to gange og komme foran 3-1.

Den føring formøblede spanieren, da han selv blev brudt to gange, så Fognini til sidst kunne serve sættet hjem.

I fredagens kvartfinale var Nadal også problemer, men formåede at spille sig ud af dem. Lørdag gik det næsten kun en vej for spanieren.

Overbevisende brød Fognini Nadal tre gange i andet sæt og kom foran 5-0, før Nadal vandt to partier, men han kunne ikke mobilisere et comeback.

I finalen møder Fognini, der er nummer 18 i verden, Dusan Lajovic, der er nummer 48 i verden. Lajovic vandt tidligere lørdag i to sæt over russeren Daniil Medvedev, der ellers havde brilleret ved at slå Novak Djokovic ud fredag.

Lajovic vandt 7-5, 6-1.

/ritzau/