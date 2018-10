Verdensranglistens nummer et skal konkurrere med tennistoppen i Paris i den kommende uge.

Paris. To måneder efter at være udgået med en knæskade under grand slam-turneringen US Open er Rafael Nadal igen klar til at spille turneringstennis.

Verdensranglistens nummer et har meldt sin ankomst til næste uges Paris Masters, hvor han går på jagt efter førstepræmiepuljen på lidt over syv millioner kroner.

Som topseedet i turneringen slipper Nadal for at spille i første runde. Til gengæld kan han få hård modstand af sin rutinerede landsmand Fernando Verdasco i anden runde, hvis Verdasco vinder sin kamp i første runde.

Rafael Nadal har brug for et godt resultat, hvis han skal holde Novak Djokovic på afstand på verdensranglisten. Afstanden mellem dem er nu beskedne 215 point.

Spanieren skal dog først og fremmest bruge turneringen i Paris til at spille sig i kampform inden herrernes sæsonfinale, ATP Finals, hvor årets otte bedste spillere tørner sammen i London. Det sker fra 11. til 18. november.

I begyndelsen af september trak Nadal sig fra US Open-semifinalen mod Juan Martin del Potro på grund af knæproblemer. Skaden har siden holdt ham fra at deltage i turneringer i Beijing og Shanghai.

Nadal har aldrig vundet Paris Masters, der er en såkaldt Masters 1000-turnering og dermed en af årets største i tenniskalenderen.

/ritzau/AFP