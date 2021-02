Efter Australian Open-finalen mellem Novak Djokovic og Daniil Medvedev gik Jayne Hrdlicka til mikrofonen.

Hun er en af arrangørerne bag turneringen, men hendes tale fik ikke helt den modtagelse, hun nok havde håbet på. For efter at have lykønsket de to finalister begyndte hun at tale om coronapandemien.

»Det har været en udfordrende tid. Det har været en tid med tab og ekstreme ofre for alle. Med vaccinerne på vej, som allerede er i gang i mange lande rundt omkring i verden, er det nu tid til optimisme og håb for fremtiden.«

Og det var her, de mange buh-råb startede fra publikum, der ellers havde jublet indtil da. Årsagen kendes ikke, men det fortsatte, da Jayne Hrdlicka takkede regeringen i Victoria for opbakningen. I en sådan grad, at hun måtte holde pause i sin tale. Du kan se episoden i toppen af artiklen.

Optrinet har fået stor opmærksomhed på de sociale medier, hvor mange langer ud efter tilskuernes reaktion:

'At disse fans buher, er en skændsel. Helt ærligt. Bliv voksne!'

'Hvor er det pinligt at se, hvad der sker ved Australian Open. Der bliver buhet ad Jayne Hrdlicka, da hun nævner vaccinerne, og da hun takker regeringen for at kunne afholde begivenheden.'

'Nedslående og virkelig latterligt at høre tilskuerne buhe til Australian Open, da Jayne Hrdlicka nævnte vacciner i sin tale.'

'De folk, der buher i forhold til vaccinerne ved Australian Open, skal virkelig se på, hvor privilegerede de er. Deres opførsel er en skændsel.'

Sådan lyder blot et udpluk af de mange reaktioner på sociale medier, der er kommet på episoden.

Årets Australian Open har fået massiv opmærksomhed fra første øjeblik. Først skulle alle deltagere i to ugers karantæne, da de ankom til Australien. Derefter gik billederne af stadion med tilskuere verden rundt, men et lokalt udbrud af coronasmitte gjorde, at der blev lukket ned for fans i fem dage.

De fik dog lov til at vende tilbage i sidste uge, og derfor var der også mange til stede, da Novak Djokovic søndag tidligt på eftermiddagen dansk tid kunne knytte nævnerne som vinder af årets første grand slam-turnering.

Hos kvinderne var det Naomi Osaka, der lørdag tog sejren.