Hong Kong Open begynder ikke som planlagt 5. oktober. Arrangørerne har valgt at udsætte turneringen.

Tennisturneringen Hong Kong Open er udsat på ubestemt tid som følge af politiske protester i regionen.

Det oplyser kvindernes tennisorganisation, WTA.

Turneringen, der er på laveste niveau på WTA Touren, skulle have været afviklet 5.-13. oktober, men det bliver ikke til noget.

Arrangørerne meddeler, at Hong Kong Open bliver udsat "i lyset af den nuværende situation", men oplyser ikke en ny dato.

Sommeren over har der været udbredte protester i Hongkong - udløst af et kontroversielt lovforslag.

Modstandere af forslaget siger, at det - hvis det blev en realitet - ville undergrave frihedsrettighederne i Hongkong og gøre det nemmere at udlevere borgere i Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

"I lyset af den nuværende situation, meddeler Hong Kongs Tennis Forbund og WTA, at Hong Kong Open 2019 er udsat. Vi stræber efter at opretholde en høj standard for alle deltagere og især for fans, men efter diskussioner med vores interessenter konkluderer vi, at vi bedst kan sikre en glat afvikling på et senere tidspunkt", lyder det.

Caroline Wozniacki vandt 2016-udgaven af turneringen.

/ritzau/