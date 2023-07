Det gjorde ondt. Nederlaget var enormt hårdt for Ons Jabeur.

Noget tuneseren heller ikke lagde skjul på, da det stod klart, at hun havde tabt årets Wimbledon-finale.

Men hun blev forsøgt opmuntret fra en helt særlig kant.

Prinsesse Kate var nemlig nede på banen, og en lille seance mellem de to har efterfølgende fået massiv opmærksomhed.

A royal embrace #Wimbledon pic.twitter.com/nDty8Ya9Sx — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

For mens Ons Jabeur stod helt knust tilbage, efter Marketa Vondrousova tog en historisk sejr, fik hun ikke blåt et håndtryk fra Prinsessen – hun fik også et lille kram og opmuntrende ord.

Noget, hun efterfølgende har sat ord på.

»Hun vidste ikke, om hun skulle give mig et kram eller ej. Jeg sagde til hende, at kram altid er okay med mig. Det var et skønt øjeblik, og hun er altid så sød ved mig,« sagde Ons Jabeur.

»Hun opfordrede mig til at være stærk, at komme tilbage og vinde en grand slam, at vinde Wimbledon. Hun var så sød,« forklarede tuneseren om episoden, som Wimbledon selv har delt på Twitter.

'Et royalt kram', lyder det i teksten til videoen, der i skrivende stund er blevet set mere end 1,6 millioner gange.

Det har også fået mange kommentarer med på vejen, og mange roser prinsesse Kate for at være hjertevarm og menneskelig.

'Sikke et smukt og fantastisk øjeblik,' lyder en af de mange kommentarer til Prinsessen.