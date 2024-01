Han er verdens nr. seks, sidder i spillerrådet i ATP, og så er han i mere modvind end nogen anden i tennisverdenen lige nu.

»Wow. Sikke et spørgsmål. Jeg har lige spillet fire timer og 40 minutter. For at være ærlig er det ikke det første spørgsmål, jeg har lyst til at høre,« lød det fra Alexander Zverev efter sin sejr tidligt torsdag morgen dansk tid.

Spørgsmålet handlede om den retssag, som han står over for, efter hans ekskæreste har anklaget ham for voldelig adfærd.

Det er den anden ekskæreste, der står frem med samme historie, men i det første tilfælde faldt sagen på manglende beviser.

Alexander Zverev og Brenda Patea har desuden et barn sammen. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Alexander Zverev og Brenda Patea har desuden et barn sammen. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix

I oktober fik han så en dom for den anden sag.

Tyskeren blev dømt til at betale en bøde på 3,3 millioner kroner for vold mod Brenda Patea, som han også har et barn med, men det skete ved en tysk domstol, der fører lynsager, der umiddelbart virker ligetil og ikke nødvendigvis kræver, at den anklagede part møder op.

Zverev var rasende, appellerede og skal nu i retten i maj.

Brenda Patea er i første omgang blevet tilkendt en erstatning på 3,3 millioner kroner, men nu skal sagen føres på mere vanlig vis. Foto: Gerald Matzka/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Brenda Patea er i første omgang blevet tilkendt en erstatning på 3,3 millioner kroner, men nu skal sagen føres på mere vanlig vis. Foto: Gerald Matzka/AP/Ritzau Scanpix

Næsten alle andre spillere ved Australian Open bliver også konfronteret med Alexander Zverevs sag – for den angår også dem.

Den 26-årige er nemlig med i det magtfulde spillerråd, der er med til at styre ATP-organisationen, som er en milliardforretning.

Den bliver ledet af italienske Andrea Gaudenzi, et par professionelle bestyrelsesmedlemmer og så en række spillere.

Udfaldet af Zverevs retssag i maj kan blive afgørende for hans fremtid i organisationen, siger TV 2s tennisekspert Peter Bastiansen til B.T.

Alexander Zverev er videre til tredje runde i Australian Open. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Alexander Zverev er videre til tredje runde i Australian Open. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er jo fuldstændig som at være tillidsmand i en virksomhed, og der har man et ansvar for selv at være en rollemodel. Sidder man i rådet, så er man valgt af sine kolleger og konkurrenter, og de har en forpligtelse til at opføre sig ordentligt og varetage spillernes tarv.«

»Det skal man gøre etisk og moralsk rigtigt. Hvis han bliver dømt, så har han et kæmpe problem,« siger han og slår fast, der jo ikke er faldet dom i denne sag.

»De styrer en milliardforretning, der har ambitioner om at blive endnu større. Det kræver, at det er en række mennesker, der forstår at eksponere tingene på den rigtige måde og opføre sig ordentligt.«

Bastiansen fortæller, at Zverev – fraset de alvorlige sager – er kendt som en spiller, der har hovedet godt skruet på. Også storebror har bestredet en post i spillerrådet.

Alexander Zverev er siden blevet kæreste med Sophia Thomalla. Foto: Tom Weller/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Alexander Zverev er siden blevet kæreste med Sophia Thomalla. Foto: Tom Weller/AP/Ritzau Scanpix

Men det tillidshverv kan stoppe brat.

»Bliver han dømt, så bliver han smidt ud. Der er kun den ene vej. Men indtil da kan der ikke drages en konklusion,« siger den danske tennisekspert.

Zverev har selv afvist, at der skulle være et problem i, at han repræsenterer ATP-spillerne, mens han har retssagen hængende over hovedet, og skudt mod de journalister, der spørger til den. Det har ingen af hans kolleger gjort, hævder han.

Den anklagede superstjerne ved endnu ikke, om han vil dukke op til retssagen i Tyskland, eller om han udelukkende vil overlade det til sine advokater.

Ifølge CNN begynder retssagen 31. maj og kører frem til 19. juli.