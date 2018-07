Der hviler et stort pres på Caroline Wozniackis skuldre de kommende måneder. Således har den 28-årige danske tennisspiller i forhold til i fjor intet mindre end 2.688 point at forsvare frem sæsonafslutningen i oktober. Mislykkes missionen er der stor risiko for, at hun mister sin andenplads på verdensranglisten, hvor hun kun er distancheret af rumæneren Simona Halep.

Hendes tidligere træner Michael Mortensen, der nu er ansat som tenniskommentator på tv-kanalen Eurosport, kan dog ikke forestille sig, at Caroline Wozniacki lader sig påvirke negativt af situationen.

»De fleste topspillere har det sådan, at de lader sig motivere af presset. Sådan plejer det også at være for Caroline,« siger Michael Mortensen.

Synspunktet bakkes op af den tidligere danske topspiller i damesingle, Tine Scheuer-Larsen, der er ansat som tenniskommentator på TV3 Sport.

»For Wozniackis vedkommende har det altid været et mantra at skulle præstere fremfor at forsvare. Sådan forventer jeg også, at hun vil tackle den resterende del af 2018-sæsonen,« siger hun.

Den tidligere danske Davis Cup-spiller, Peter Bastiansen, der benyttes som kommentator på TV2 Sport, kan kun se én ting, der de kommende måneder kan distrahere Caroline Wozniackis præstationer på tennisbanen.

»Hun blev forlovet i fjor (med David Lee, red.). Endnu har hun ikke meldt ud, hvor og hvornår brylluppet foregår. Men skal det afvikles i efteråret, kan det komme til at koste fokus,« siger han.

Efter Caroline Wozniacki røg ud af den igangværende Wimbledon-turnering allerede i anden runde, har hun holdt pause, og først mandag 30. juli ved »Citi Open« i Washington er hun tilbage på WTA Touren.

»Jeg tror, det er fint, at hun har valgt at holde en lang sommerferie,« siger Tine Scheuer-Larsen og tilføjer:

»Frem til slutningen af oktober er hendes kampprogram spækket med store turneringer, hvor hun ikke blot skal forsøge at gentage triumferne i Toronto og Tokyo, men også forsvare til titel ved WTA Finals. Derfor kan det fremadrettet vise sig at være en fordel for Caroline, at hun i disse uger bruger tiden på at tanke ny energi.«

Michael Mortensen er sikker på, at Caroline Wozniacki i denne sæson prioriterer US Open-succes højest.

»Hun har to gange tidligere været i finalen i New York, og hun har lejlighed i byen, hvis indbyggere har adopteret hende, som en af sine egne. På den baggrund kan jeg ikke forestille mig andet end, at hun satser på at levere et topresultat,« siger Michael Mortensen.

Caroline Wozniackis optakt til US Open kommer foruden turneringen i Washington også til at bestå af deltagelse ved turneringer i Montreal og Cincinnati. Til gengæld stiller hun ikke op i New Haven, hvor hun tidligere har vundet og som først afsluttes et par dage før US Opens første konkurrencedag.

»Det er en fornuftig beslutning, hun dér har taget. På den måde kan hun komme veludhvilet ind til US Open,« siger Peter Bastiansen, der roser Caroline Wozniacki for finalesejren for to uger siden i Eastbourne.

»Her spillede hun rigtig godt. Men set i bakspejlet kan hendes hurtige Wimbledon-exit skyldes, at der manglede mentalt overskud i den tabte kamp mod Ekaterina Makarova, fordi fokus i optakten havde ligget i at få sæsonens anden turneringssejr,« siger Peter Bastiansen.

Allerede i den kommende uge mister Caroline Wozniacki de 180 verdensranglistepoint, hun ikke har mulighed for at forsvare fra sin tabte finale i fjor i Båstad.

»Desværre har svenskerne valgt at nedlægge turneringen. Men pointtabet er ikke værre end at hun senere på efteråret får muligheden for at vinde det tabte tilbage,« siger Peter Bastiansen.

Han forventer, at Caroline Wozniacki slutter året i verdensranglistens top 5.

»Hendes første halvår var jo fremragende med sin karrieres første Grand Slam-triumf (ved Australian Open, red.) og WTA-turneringssejren i Eastbourne,« siger Peter Bastiansen.

Fakta Wozniackis 2018 Siden 1. januar 2018 har Caroline Wozniacki erobret 3.940 verdensrangliste-point på denne måde: - 180 point ved at nå finalen i Auckland - 2000 point ved at vinde Grand Slam-turneringen Australian Open i Melbourne - 100 point ved at nå kvartfinalen i St. Petersborg - 350 point ved at nå semifinalen i Doha - 120 point ved at nå fjerde runde i Indian Wells - 10 pont ved at nå anden runde i Miami - 60 point ved at nå kvartfinalen i Istandbul - 120 point ved at nå tredje runde i Madrid - 190 point ved at nå kvartfinalen i Rom - 240 point ved at nå fjerde runde ved Grand Slam-turneringen French Open - 470 point ved at vinde turneringen i Eastbourne - 100 point ved at nå anden runde i Wimbledon

Michael Mortensen har også store forventninger til Caroline Wozniacki.

»Hun har opnået karrierens bedste resultater på hardcourt, som er det underlag, hvorpå sæsonens resterende turneringer spilles. Desuden synes jeg, at hun og hendes far (Piotr, red.) fortjener ros for at have doseret årets aktiviteter så fint, at hun stort set har væres skadesfri,« siger Michael Mortensen.