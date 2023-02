Lyt til artiklen

Sejren var sød, men nu skal hun også passe på sig selv.

Clara Tauson vandt søndag ITF-turneringen i tyske Altenkirchen efter en lang og svær periode.

Den del er hun rigtig glad for, men det kommer også på baggrund af et hårdt program, som nu har fået hende til at melde fra til turneringen i Macon i Frankrig.

Sammen med både læge og fysioterapeut har Danmarks bedste kvindelige tennisspiller truffet den beslutning.

Tauson nåede op som nummer 33 i verden, før skaderne stod i kø for at ødelægge hendes rytme. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Tauson nåede op som nummer 33 i verden, før skaderne stod i kø for at ødelægge hendes rytme. Foto: WILLIAM WEST

»Der har været mange både lange og intense kampe. De sidste 17-18 dage har jeg spillet 11 kampe, så det kan jeg helt sikkert godt mærke i kroppen,« lyderr det fra Clara Tauson ifølge DR.

20-årige Claua Tauson har været helt oppe og snuse til verdenstoppen, men skader har sendt hende tilbage, og nu er hun på vej til at bygge det op igen.

Derfor tager hun ikke chancer i kampen for at komme tilbage, for hun ved, at kroppen er hendes vigtigste værktøj.

De næste dage bruger hun i Italien, og så skal hun igen i kamp i Slovakiet om en uges tid, hvor den står på endnu en ITF-turnering.