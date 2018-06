Rafael Nadal tabte det første sæt i tre år i French Open, da hans kvartfinale mod argentiner blev udsat.

Paris. Rafael Nadal havde ikke tabt et sæt i dette års French Open, inden han onsdag spillede kvartfinale i grand slam-turneringen.

Her skete det så for første gang i tre år for spanieren, da Diego Schwartzman vandt første sæt i opgøret, som siden blev aflyst og udskudt på grund af dårligt vejr over Roland Garros-anlægget i Paris.

Argentineren vandt 6-4 i første sæt, efter at han brød Nadal tre gange i sættet, men også selv tabte to servepartier.

Det var første gang siden 2015, at Nadal tabte et sæt i grusturneringen, og han nåede dermed op på 37 vundne sæt i træk i French Open, hvor han jagter sin 11. titel.

I 2015 blev Nadal slået af Novak Djokovic, og i 2016 vandt spanieren to sejre uden at tabe sæt, inden han måtte trække sig ud af French Open.

I fjor gik Nadal hele vejen til titlen uden at smide et sæt.

Svenske Björn Borg har rekorden for vundne sæt i træk i turneringen, da han fra 1978 til 1981 vandt 41 sæt i træk.

I andet sæt fortsatte Schwartzman med at presse sin modstander, og Nadal var brudt to gange og bagud 2-3, da regn udsatte spillet første gang.

De to spillere fik senere lov at indtage banen igen, og Nadal brød tilbage til 3-3 og bragte sig foran 5-3, inden spillet atter blev afbrudt.

Herefter meddelte arrangørerne, at der ikke blev mere kvartfinaletennis i herresingle onsdag.

Den anden kvartfinale var et opgør mellem kroatiske Marin Cilic og argentinske Juan-Martin Del Potro.

Her var stillingen 5-5 i tiebreak i første sæt, da den kamp også blev afbrudt.

/ritzau/