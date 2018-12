Præmiepuljen i Australian Open stiger til 62,5 millioner australske dollar. Det er en stigning på 14 procent.

I 2019 er det endnu mere lukrativt at præstere godt i grand slam-turneringen Australian Open.

Sammenlignet med 2018 stiger turneringens præmiepulje med 14 procent, så den nu er på 62,5 millioner australske dollar. Det svarer til lidt over 287 millioner danske kroner.

Det oplyses på turneringens hjemmeside.

- Det er ingen hemmelighed, at vi prøver at tage os af spillerne så godt, som vi kan, så de får en god oplevelse i Australian Open. Det er spillerne, som er stjernerne, og det er dem, som fylder tribunerne og inspirerer den næste generation til at samle ketsjeren op.

- Vi investerer betydelige ressourcer i at give dem de bedst mulige faciliteter og en passende kompensation, siger turneringsdirektør Craig Tiley.

Præmiepuljen i turneringen er mere end fordoblet siden 2013, og den er mere end tredoblet siden 2008.

I 2018 vandt Caroline Wozniacki kvindernes singlerække i Australian Open og blev belønnet med fire millioner australske dollar.

Gentager danskeren bedriften i 2019, kan hun indkassere 4,1 million australske dollar. I kroner svarer det til en stigning på 460.000.

Australian Open begynder 14. januar.

/ritzau/