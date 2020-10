19-årige Iga Swiatek vandt i to sæt over favoritten Sofia Kenin, der modtog behandling for en lårskade.

Den polske tenniskomet Iga Swiatek fuldendte lørdag et par forrygende uger med en triumf i French Open.

I finalen slog den 19-årige polak amerikaneren Sofia Kenin med 6-4, 6-1.

Finalen var fra start en nervøs affære, der bar præg af forsigtigt spil - sandsynligvis på grund af kampens store betydning.

Efterhånden som kampen skred frem, blev der taget flere chancer, og så blev det i sidste ende afgørende, at Kenin undervejs måtte modtage behandling for en skade.

Iga Swiatek indledte bedst mod den to år ældre Kenin, og polakken bragte sig hurtigt foran med 3-0.

Det lykkedes dog hurtigt favoritten Kenin at kæmpe sig tilbage og få udlignet til 3-3. Men så fik Swiatek igen fat i sit spil.

En anelse mere risikobetonet spil og nogle lumske stopbolde banede vejen for en føring på 5-3, og så kunne den polske komet serve første sæt hjem. Trods en sætbold fik Kenin brudt til 4-5.

Det var dog en stakket frist for Sofia Kenin, der tidligere på året vandt Australian Open. Amerikaneren formåede ikke at holde serv og tabte dermed første sæt.

Efter at Swiatek havde bragt sig foran med 2-1, bad Kenin om en medical timeout. Da hun kort efter vendte tilbage på banen, var hun reelt chanceløs.

Amerikaneren vandt blot tre dueller i den resterende del af kampen. Uden de store problemer kørte Swiatek sejren og dermed karrierens første grand slam-titel hjem.

Iga Swiatek, der rangerer helt nede som nummer 54 i verden, er den første polske tennisspiller til at vinde en af tennisportens fire store grand slam-turneringer.

Med sejren følger en pengepræmie på lige under 12 millioner kroner.

De senere år har budt på en lang række forskellige grand slam-vindere på kvindesiden. De seneste 14 grand slam-turneringer har således budt på hele ni førstegangs-vindere.

