Et samarbejde mellem Europol, spansk politi og Spaniens højesteret har ført til 83 anholdelser af personer, som menes at være indblandet i et netværk, som har fixet mindst 97 tenniskampe og tjent millioner på det.

Det meddeler Europol i en pressemeddelelse torsdag.

28 af de anholdte er professionelle tennisspillere, og den ene spiller var med ved det seneste US Open, fremgår det.

De ulovlige væddemål på fixede kampe er foregået ved Challenger- og Future-turneringer, som er henholdsvis næsthøjeste og tredjehøjeste niveau i tennissporten.

Undersøgelserne forud for den koordinerede aktion har været i gang siden 2017, hvor Tennis Integrity Unit (TIU) fik mistanke om matchfixing.

Svindlen er foregået ved, at det kriminelle spillenetværk har bestukket spillere til at sørge for bestemte resultater og efterfølgende anvendt flere tusinde identiteter til at placere væddemål på kampene.

Det er en gruppe kriminelle armeniere, som har været drivkraften i netværket, hvor andre landsmænd har overværet de fixede kampe for at sikre, at aftalen blev overholdt.

Når det var konstateret undervejs, blev der givet en melding til andre i gruppen om, at pengene kunne placeres.

Aktionen indeholdt blandt andet 11 ransagninger af huse i Spanien.

Her blev der foruden anholdelser blev beslaglagt 167.000 euro i kontanter, en shotgun, 50 elektroniske enheder, kreditkort, fem luksusbiler og forskellige former for dokumentationer.

Derudover er 42 bankkonti blevet indefrosset, skriver Europol.

/ritzau/