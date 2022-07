Lyt til artiklen

En tilfældig kvinde stjal søndag overskrifterne i England.

For under årets Wimbledon-finale mellem Novak Djokovic og Nick Kyrgios udspillede mærkværdige scener sig.

Her steg australske Nick Kyrgios' utilfredshed i takt med, at han lavede flere fejl på banen.

Og den negativitet fik en tilfældig tilskuer at mærke, da tennisspilleren pludselig sagde til kampens dommer, at han ville have en bestemt tilskuer smidt ud, skriver The Sun.

»Hvorfor er hun her stadig? Hende på første række er fuld og har mistet sin forstand,« sagde han.

Kampens dommer kunne dog umiddelbart ikke se nogen kvinde, som skabte sig eller forstyrrede tennisspilleren.

»Det er hende, der ligner, at hun har fået omkring 700 drinks. Hun taler til mig ved hvert point,« sagde Nick Kyrgios.

Efterfølgende er denne opsigtsvækkende samtale gået verden rundt, og det engelske medie Daily Mail har sågar fanget tilskueren til en kommentar oven på hændelsen.

Her fortæller kvinden, som hedder Ania Palus, at hun kortvarigt måtte forlade sin plads, efter Nick Kyrgios ønskede at få hende væk.

Ania Palus beklager hændelsen og peger på, at varmen gjorde hende utilpas. Samtidig siger hun, at hun kun havde fået to drinks og ikke 700.

»Jeg ønskede at støtte ham. Måske gik jeg for langt. Men jeg havde kun gode intentioner,« siger hun ifølge mediet.

Yderligere forklarer Ania Palus, at hun heppede på Kyrgios, fordi hun selv har kæmpet med depression, som Nick Kyrgios tidligere har fortalt, at han også har gjort.

Derfor har hun stor sympati for Nick Kyrgios, der dog tabte finalen til Novak Djokovic.