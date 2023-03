Lyt til artiklen

Hun var der for at støtte kæresten, men da modstanderen tog trøjen af, blev hun fanget af kameraerne.

'Jeg ved ikke', hvad det ligner – har I fået kik-ærter med C-vitaminer?,' lød det humoristisk for en håndfuld år siden fra den danske musiker Marvelous Mosell, men temaet var det samme til den store tennisturnering Indian Wells.

Her tabte den toptrimmede ungarer Márton Fucsovics til den forsvarende mester Taylor Fritz, men han vandt dog en del hjerter ved at vise sin fremragende fysik frem.

I midten af andet sæt skiftede han trøje og viste, at han er hugget i granit.

this was a targeted attack https://t.co/lmFDYq4J3r — Morgan Riddle (@moorrgs) March 15, 2023

Publikum jublede – særligt den kvindelige del – og kameraet tog en tur rundt og fandt de mest begejstrede – heriblandt Taylor Fritz' kæreste, influenceren Morgan Riddle.

»Det var et koordineret angreb,« skrev hun muntert på Twitter, da hun var blevet afsløret i at savle over modstanderen.

Kæresten Taylor Fritz holdt dog lidt mere fokus og vandt billetten til kvartfinalen, hvor Jannik Sinner nu venter på ham efter at have slået Stan Wawrinka.

Danske Holger Rune måtte give fortabt mod netop Wawrinka og er nu taget til Masters 1000-turneringen i Miami.