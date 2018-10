Karolína Plísková slog Petra Kvitova. Det betyder, at Caroline Wozniacki skal vinde i to sæt senere torsdag.

Singapore. Caroline Wozniacki skal ikke bare vinde sin kamp mod Elina Svitolina torsdag eftermiddag for at avancere fra gruppespillet i WTA Finals. Danskeren skal vinde 2-0 i sæt for at nå semifinalerne.

Det blev en realitet, da Karolína Plísková besejrede Petra Kvitova i det rent tjekkiske møde i WTA Finals med cifrene 6-3, 6-4.

Pliskova er dermed klar til semifinalen, mens Kvitova er ude efter tre nederlag. Wozniacki tager den anden plads videre med en sejr i to sæt. Alle andre udfald sender Elina Svitolina videre i turneringen i Singapore.

