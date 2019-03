Hvordan får dansk tennis skabt den næste Caroline Wozniacki?

Hvad angår den tidligere verdensrangliste-etters sandsynlige arvtager Clara Tauson, er planen klar. For selvom hun blot er 16 år, er der allerede nu etableret et stort team omkring hende.

»Det er velfungerende, og jeg glæder mig enormt meget til at være med til at forløse hendes potentiale. Som jeg vurderer det, har hun lige nu et spillemæssigt niveau til at ligge blandt de 200 bedste på verdensranglisten, og om et halvt år er niveauet formentligt endnu højere,« siger Mikkel Nørby, der ved, hvad han taler om.

Han var i slutningen af 2004 og begyndelsen af 2005 i sammenlagt ni måneder ansat som træner for den dengang 14-årige Caroline Wozniacki og har nu - i sin egenskab af sportschef i KB's tennisafdeling - medansvaret for udviklingen af Clara Tausons talent.

Mikkel Nørby er sportschef i KB's tennisafdeling. Har har tidligere trænet Caroline Wozniacki og er nu involveret i udviklingen af Clara Tauson. Foto: Nikolai Linares

»Man kan godt sammenligne Caroline og Clara, men spillemæssigt er de to vidt forskellige typer. På punkter som serv og forhånd er Clara i dag bedre end Caroline dengang. Til gengæld distancerer Caroline hende på effektivitet i baghåndsslaget, den taktiske forståelse samt den intensitet og kvalitet, hun havde i træningen. I et timelangt træningspas kiksede hun ofte kun få slag,« siger Mikkel Nørby.

Han mener, at der også er basis for at komplimentere Clara Tausons fysiske styrke.

»Men selvom hun på dette punkt er stærkere end Caroline var, vil hun ikke desto mindre have tabt i de fleste tests. Allerede som 12-årig var Caroline et fysisk fænomen. Hun kunne løbe fra de 18-årige drenge og var vildt god på de længere løbedistancer,« siger Mikkel Nørby.

På nærmeste hold har han oplevet det forhold, som Clara Tauson og Caroline Wozniacki har til sine respektive fædre.

Teamet omkring Clara Tauson Sådan ser teamet omkring Clara Tauson, der i januar vandt pigesingletitlen ved Grand Slam-tennisturneringen Australian Open, ud: Søren Tauson: far, cheftræner og rejsecoach

Mikkel Nørby: træningssetup-ansvarlig i Danmark

Mikkel Nissen: rådgiver for familien

Lars Christensen: teknisk træner

Mikkel Lynge Jakobsen: ansvarlig for fysisk træning

Michael Tauson: sparringspartner, træner og rådgiver for faderen

»Caroline har polske aner, så mange ting er blevet gjort anderledes, end man normalt gør i den danske kernefamilie. Man kan sige, at Piotr Wozniacki måske var hård, men det er Søren Tauson også. Clara har dog lov til at svare igen på en grim måde. Til gengæld skal man ikke være i tvivl om, at det professionelle arbejde, hun laver, kun er ganske få andre teenagere, der gør hende efter,« siger Mikkel Nørby.

Han lægger ikke skjul på, at han synes, det er interessant at have arbejdet tæt sammen med såvel Caroline Wozniacki som Clara Tauson.

»Det giver mig nogle kompetencer til at vurdere et tennistalents niveau. Det betyder ikke, at jeg kan sige, at Clara bliver den næste Wozniacki, men jeg mener at kunne se, at hun har en chance for det,« siger Mikkel Nørby og tilføjer:

»Jeg mener, det vil være fjollet at udtale mig om, hvorvidt Clara også bliver verdensrangliste-etter. Fra hvor Clara er nu, til hun er færdigudviklet tennisspiller, er der mange parametre, der skal falde heldigt ud til hendes side. Her tænker jeg på alt fra wildcards til skader, motivation, økonomi og videreudvikling af det bestående teams idéer. Hvis alt flasker sig, tør jeg godt love, at hun bliver rigtig god. Men hvor tit sker det? Var Clara en aktie, ville jeg sige, at hun var meget lovende, men der er ingen garantier for noget som helst.«

Clara Tauson vandt i januar Australian Opens pigesinglerække. Foto: MAST IRHAM

En uge før Caroline Wozniacki fyldte 16 år, vandt hun i 2006 Wimbledons pigesinglerække, mens Clara Tauson var en måned ældre, da hun i januar i år vandt Australian Opens tilsvarende turnering. Så på den baggrund kan man påstå, at de udviklingsmæssigt matcher hinanden.

En af årsagerne til dette er, at tennisduoen er blevet bakket maksimalt op af deres respektive fædre, der begge agerer i rollen som headcoach.

»Man kan sige, at Søren Tauson og Piotr Wozniacki minder lidt om hinanden. Begge er meget konsekvente, når de observerer noget, der ikke er godt nok. Det tror jeg, at der er brug for. Hvis der under en træning ikke præsteres tilstrækkeligt, bliver det påpeget meget kraftigt. Herefter kan der komme en kontrovers, der skal løses. Det har jeg ofte oplevet, og egentlig tror jeg, at det er nødvendigt, hvis man skal blive en af verdens bedste. Man skal have en, der tør og har lyst til at tage konflikten med det samme. For hvis man bliver 'selvfed' over et godt resultat, kan der hurtigt smuldre en uge eller to træningsmæssigt. Hvis det er tilfældet, når man aldrig toppen,« siger Mikkel Nørby, der har set Clara Tauson være hård ved sig selv, hvis hun under en kamp taber en duel.

»Hun kan have en tendens til at blive frustreret, hvis det ikke lige går hendes vej. Mit råd er at hun bliver mere procesorienteret, og at hun over for modstanderen ikke viser sine følelser. Det er en modenhed, som mange andre spillere i samme alder heller ikke har haft. Jeg synes, der er grund til at rose Claras tænding i kampene, og jeg betragter hendes temperament som en ting, hun skal lære at styre på samme måde, som Roger Federer gjorde. Som junior smed han rundt med ketcheren, men lærte at beherske sig. Se, hvad den attitudeændring er endt med,« siger Mikkel Nørby.

Foto: WILLIAM WEST

Efter turneringssejren i Australian Opens pigesinglerække har Clara Tauson valgt at dyste mod seniorerne.

Indtil videre er det gået så godt, at hun har repræsenteret Danmark i landsholdsturneringen Fed Cup og netop vundet finalen ved en 15.000 dollar-turnering i Tunesien.

I den kommende uge stiller hun på et wildcard op ved Pingshan Open, hvor der spilles om en samlet præmiesum på 60.000 dollar, i den kinesiske by Shenzhen.

Endnu er det ikke besluttet, hvor Clara Tauson herefter skal spille, men det er sandsynligt, at hun blandt andet tilmelder sig juniorturneringerne ved de tre resterende grand slams; French Open, Wimbledon og US Open.