Sidste lørdag modtog Caroline Wozniacki sportsprisen 'B.T. Guld'.

»Det er en rigtig stor ære. Sportsligt havde jeg et fantastisk 2018, så det betyder meget, at folk lægger mærke til det,« sagde Caroline Wozniacki ved en presseseance søndag i Melbourne Park forud sit titelforsvar ved Australian Open.

Hendes far og træner Piotr Wozniacki lægger ikke skjul på, at han også er glad og tilfreds for hæderen.

»Det er et kæmpe skulderklap fra sports-Danmark til Caroline, som jeg er sikker på, at hun vil bruge som en motiverende faktor,« sagde Piotr Wozniacki.

Caroline Wozniacki på træningsbanen sammen med sin far, Piotr Wozniacki. Foto: EDGAR SU Vis mere Caroline Wozniacki på træningsbanen sammen med sin far, Piotr Wozniacki. Foto: EDGAR SU

De seneste måneder er der blevet talt en del om den gigtsygdom, som Caroline Wozniacki er blevet ramt af.

»Men i teamet er det ikke en ting, vi i det daglige bruger særligt megen tid på et diskutere. Hun har god humor, og ærlig talt kan kan jeg ikke mærke forskel på hendes humør på før og efter, hun blev diagnosticeret,« sagde Piotr Wozniacki.

Han ser med forventning frem til mandagens førsterundekamp mod belgieren Alison Van Uytvanck.

Her vender Caroline Wozniacki tilbage til Rod Laver Arena, hvor hun i sidste års Australian Open-finale sikrede sig vindertrofæet.

Caroline Wozniacki på træningsbanen i Melbourne Park forud Grand Slam-tennisturneringen Australian Open. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE Vis mere Caroline Wozniacki på træningsbanen i Melbourne Park forud Grand Slam-tennisturneringen Australian Open. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE

»Som jeg ser det, er Caroline i god form, og de seneste dage har hun genvundet timingen i sine slag,« sagde Piotr Wozniacki.

Han var med hende for to uger siden i Auckland, hvor hun ved WTA-turneringen ASB Classic tabte i anden runde til canadieren Bianca Andreescu.

»Desværre pådrog hun sig her en muskelskade i maveregionen. Hun er stadig plastret en smule ind på dette punkt af kroppen, men det er okay nu,« sagde Piotr Wozniacki.

Han har det fint med at være tilbage i Melbourne Park.

»Det er nærmest ufatteligt, at der allerede er gået et år siden Caroline vandt finalen over Simona Halep. Nu ser vi frem til titelforsvaret, og håber det kommer til at gå godt,« sagde Piotr Wozniacki.