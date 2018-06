Tidligere skadesproblemer sidder i baghovedet, når banen bliver glat, siger Piotr Wozniacki.

Paris. I 11 partier på stribe spillede Caroline Wozniacki sin franske modstander, Pauline Parmentier, ud af banen i tredje runde af French Open fredag eftermiddag.

Men ved føring 6-0, 5-0 begyndte det pludselig at halte lidt for den andenseedede dansker.

Årsagen til svaghedsperioden var regnvejret, der meldte sig over Roland Garros-anlægget i andet sæt, mener hendes far og træner, Piotr Wozniacki, efter at have set sin elev avancere til ottendedelsfinalen.

- Man har ikke den samme kontrol som før regnen. Boldene bliver tunge, så Caroline kunne ikke vinde duellerne på samme måde som før.

- Det gør, at den anden kom lidt tilbage, og Caroline blev lidt irriteret, men hun spillede meget fornuftigt hele kampen, siger Piotr Wozniacki til jp.dk.

Fra en position, hvor hun så ud til at give den franske kvinde et dobbelt æg, sneg der sig usikkerhed ind i Wozniackis spil.

Parmentier vandt tre partier i træk, inden Wozniacki med besvær fik lukket kampen med 6-3 i andet sæt.

- Det var i hvert fald ikke en fordel for Caroline, at det regnede. Det blev glat, og i regn bliver Caroline nervøs, siger Piotr Wozniacki.

Caroline Wozniacki var i 2016 ude med en skade, der kostede flere måneders pause.

- Hendes skade ligger i baghovedet. Hver gang der kommer en situation, der kan give problemer, begynder hun at tænke lidt mere på det end på spillet, forklarer han.

I ottendedelsfinalen skal Caroline Wozniacki møde russeren Daria Kasatkina. Hende har danskeren tabt to ud af tre kampe mod - begge nederlag er kommet i 2018.

