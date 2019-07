Ifølge Piotr Wozniacki skal modstanderne spille virkelig godt, hvis de skal slå hans datter ved Wimbledon.

Hvis konkurrenterne ved Wimbledon har tænkt sig at besejre danske Caroline Wozniacki, så skal de stramme sig gevaldigt an.

Sådan lyder vurderingen til flere medier fra Caroline Wozniackis far og træner, Piotr Wozniacki, efter sejren onsdag i anden runde.

Her vandt Caroline Wozniacki 7-6 (7-5), 6-3 over Veronika Kudermetova i en kamp, hvor den 22-årige russer ikke var i nærheden af at bryde danskeren.

- Fortsætter hun med at spille som i dag, så skal modstanderne spille virkelig, virkelig godt for at slå hende, sagde Piotr Wozniacki ifølge Ekstra Bladet efter avancementet til tredje runde.

- Caroline viste, hvem der var den bedste spiller i dag, og hun tog mange rigtige beslutninger undervejs. Selv havde hun ingen breakbolde imod sig, mens hun udnyttede to ud af tolv, siger Piotr Wozniacki.

I tredje runde skal Wozniacki møde Shuai Zhang, der er nummer 50 i verden. Wozniacki har mødt den 30-årige kineser to gange tidligere og tabte senest i 2016 efter sejr i 2014.

Den danske tennisstjerne er aldrig nået længere end til fjerde runde i Wimbledon.

Hun begyndte året som nummer tre i verden, men siden har den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki været i frit fald på verdensranglisten.

Mandag opdaterede WTA listen, og her dykkede danskeren fem pladser fra 14.- til 19.-pladsen, hvilket er hendes dårligste placering siden januar 2017.

Caroline Wozniacki har en enkelt gang i karrieren vundet en grand slam-turnering, hvilket skete i 2018, da hun vandt Australian Open.

Hun har to gange været i finalen i US Open. Det skete i 2009 og 2014.

