Der var masser af smil og godt humør, da 'Team Wozniacki' efter Caroline Wozniackis overbevisende sejr på 6-0, 6-3 i Wimbledons første runde over amerikaneren Varvara Lepchenko samlede sig omkring et bord uden for det ikoniske tennisanlægs Players Restaurant.

»Som far og træner er jeg tilfreds,« sagde Piotr Wozniacki, der dog samtidig afslørede, at hans finaleseedede datter havde svært ved at finde ind i en ordentlig rytme i kampen.

»Græsset her i Wimbledon er meget anderledes end det, hun spillede og vandt turneringen på i Eastbourne i sidste uge,« sagde Piotr Wozniacki og tilføjede:

»Det er indiskutabelt, at Caroline kontrollerede kampen fra start til slut, men samtidig manglede hun en smule timing i slagene, hvilket skyldtes underlaget. Caroline kan helt klart spille bedre, end hun gjorde mod Lepchenko, men det er positivt, at hun vandt de lange dueller hver gang.«

Caroline Wozniackis bror, Patrik, er også med i London.

»Jeg synes, det var en fin start, hun fik. Efter en lidt lang turneringsuge i Eastbourne handlede det om at komme så let og smertefrit gennem sin førsterunde-kamp som muligt. Og det lykkedes heldigvis. Kamp i en time og videre. Perfekt!« sagde Patrik Wozniacki.

Op til kampen havde Varvara Lepchenko kun trænet en uge på græs.

»Måske kom hun kun for at få præmiepengene, eller også håbede hun på at få en anden modstander end Caroline,« funderede Patrik Wozniacki.

Tirsdag formiddag er Caroline Wozniacki tilbage på træningsbanen.

»Hertil skal vi organisere en venstrehåndet hittingpartner, så hun er helt klar til næste kamp,« sagde Piotr Wozniacki, og hentydede til, at russeren Ekaterina Makarova venter i næste Wimbledon-runde.

Det er en modstander, som Caroline Wozniacki i indbyrdes opgør fører 7-1 mod, men da de duellerede i fjor ved US Open, vandt Makarova i tre sæt.