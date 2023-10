Det seneste år har været ualmindelig hårdt for tennislegenden Pete Sampras.

For bag de private mure har hans hustru, skuespilleren Bridgette Wilson, kæmpet en brav kamp mod alvorlig sygdom. Hun har fået konstateret kræft i æggestokkene.

Det afslører han i en officiel udtalelse delt af ATP-touren på det sociale medie X.

»Som mange af jer ved er jeg en meget stille og privat person. Men det seneste år har været en usædvanlig udfordrende tid for min familie, og jeg har besluttet at dele, hvad der er sket. I december sidste år fik min kone, Bridgette, konstateret kræft i æggestokkene,« siger Pete Sampras.

Parret har været gift i 23 år. Foto: Tiffany Brown/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Parret har været gift i 23 år. Foto: Tiffany Brown/Reuters/Ritzau Scanpix

Han fortæller videre, at hans hustru har været igennem en større operation og stadig behandles med kemoterapi for at forebygge, at kræften vender tilbage.

Den tidligere US Open- og Wimbledon-vinder mødte Bridgette Wilson i begyndelsen af 2000, og i september samme år blev de gift.

Sammen har parret to sønner på henholdsvis 20 og 18 år, der modtager stor ros fra deres far i udtalelsen.

»Det er svært at se en, man elsker, gå igennem en udfordring som denne. Men at se vores drenge træde til og være så stærke støtter for Bridgette, mig selv og hinanden har været fantastisk,« siger Pete Sampras og fortsætter:

»Det har været inspirerende at se Bridgette fortsætte med at være en fantastisk mor og hustru gennem det hele.«

52-årige Pete Sampras afslutter sin udtalelse med at bede offentligheden om støtte, mens hans hustru kommer sig.

Siden nyhed blev delt søndag aften har både fans og tidligere kolleger delt deres medfølelse, heriblandt den britiske Wimbledon vinder Andy Murray.

»Ønsker alt det bedste til din kone og din familie, Pete,« skriver han i en kommentar til opslaget.