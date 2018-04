Beograd. Den tidligere tennisstjerne André Agassi stopper som træner for serberen Novak Djokovic.

Den 47-årige amerikaner fortæller, at han og Djokovic har haft et forskelligt syn på mange ting.

»Jeg forsøgte at hjælpe Novak med kun de bedste intentioner. Alt for ofte var vi enige om at være uenige. Jeg ønsker ham alt det bedste i fremtiden,« fortæller Agassi til ESPN.

Novak Djokovic var frem til midten af 2016 verdens bedste tennisspiller, men de seneste to år har den skadesplagede serber kæmpet med at finde formen.

30-årige Djokovic, der har vundet 12 grand slam-titler, er i dag nummer 12 på verdensranglisten og på vej tilbage fra en albueskade.

Siden maj sidste år har André Agassi været træner for Djokovic. Agassi har selv vundet otte grand slam-titler.

/ritzau/Reuters