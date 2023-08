Caroline Wozniacki viste natten til torsdag ufatteligt højt niveau, da hun slog verdens nummer 11 Petra Kvitova med cifrene 7-5, 7-6 i anden runde af US Open.

Et niveau, der ikke mindst kom bag på hovedpersonen selv, men også resten af hendes familie.

Det fortæller broderen Patrik Wozniacki, der er tennisekspert hos TV 2, til B.T.

»Jeg er blæst bagover, hvor godt Caroline spillede, og hvor god kampen var. Jeg synes fandeme, at det var højt niveau. Jeg havde slet ikke forventet, at hun kunne ramme så højt et niveau på det er her tidspunkt i hendes comeback.«

Klokken tre i nat ringede alarmen, for selvfølgelig skulle Patrik Wozniacki se med, da Caroline gik på banen.

Inden nattens opgør havde 33-årige Caroline Wozniacki tabt fire ud af fem opgør til Kvitova. Men efter to timer og syv minutters forrygende tennis kunne broderen juble foran skærmen og ringe sin søster op.

»Jeg snakkede med hende efterfølgende, det kommer lidt bag på hende, at hun selv rammer det her niveau,« siger han og fortsætter med grin:

»Både min far, min mor og min søster var jo helt oppe og ringe og synes, at det var maks fedt, fordi ingen af os havde forventet, at hun ville vinde.«

Patrik Wozniacki fortæller, at det var tydeligt at søsteren stadig var fuld af adrenalin.

Fysikken hos hende har også været det helt store spørgsmålstegn blandt eksperter – for hvor står hun, nu hvor US Open bliver spillet.

Ifølge storebroderen er det først er torsdag eftermiddag dansk tid, at hans søster ved, hvor hun er henne i forhold til sin fysik i comebacket.

»Hun er så langt foran den tidsplan, jeg har i mit hoved, i forhold til det niveau jeg har set fra hende,« griner han.

Så er spørgsmålet hvad nu?

»Jeg kan kun blive positivt overrasket. Alt er en sejr. Jeg vil bare gerne have, at hun spiller godt.«

»Og fortsætter hun med det spil, vi har set fra hende i de to første kampe, så må vi se, om det er nok til at vinde US Open.«

