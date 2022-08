Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De afprøvede et sex-legetøj på en restaurant i London - og så gik det amok på internettet.

Den australske tennismester Dylan Alcott, der i år blev den første person med et handicap til at blive kåret som årets australier, og hans kæreste Chantelle Otten fik nemlig masser af kritik for episoden, som sexologen Otten delte en video af på sine sociale medier.

Kritikken fra fans gik ifølge News.au blandt andet på, at det ikke var passende for Alcott at bruge sin platform til at promovere den slags.

Men den kritik preller af på Alcott, fortæller han nu i et stort interview med Body+Soul.

»Alle har ret til at have deres mening. Jeg skal ikke fortælle folk, hvordan de bør reagere.«

»Men jeg ved bare, hvad vi står for i vores forhold. Jeg er stolt af min kærestes arbejde, og hun støtter mig på handicap-området,« fortæller han til mediet.

Videoen viste Otten, der brugte sex-legetøjet under tøjet, mens Alcott kontrollerede styrken på legetøjet.

Parret har tidligere skabt overskrifter - blandt andet da Chantelle Otten afslørede detaljer om parrets første tid sammen.