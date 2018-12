Det er svært at afsløre snyd i professionel tennis. Især i de lavere rækker, fastslår rapport om matchfixing.

Professionel tennis har et troværdighedsproblem. Og for at forhindre spillere i at snyde bør det være slut med at bringe officielle realtidsresultater fra kampe i de lavere rækker.

Sådan lyder en af anbefalingerne fra et særligt panel, som de fire styrende organisationer i professionel tennis nedsatte i 2016.

Det skete som reaktion på påstande i flere medier om, at tennissporten så gennem fingre med stærke beviser på matchfixing.

Panelet fik til opgave at komme med forslag til, hvordan sporten kan forhindre, at en spiller med vilje taber et parti, sæt eller en kamp.

- Tennis står over for et alvorligt problem. Der er adskillige grunde til det. Spillet i sig selv inviterer til manipulation med henblik på pengespil, konstaterer panelet i en rapport, der blev offentliggjort onsdag.

- Der er kun én person, som skal agere. Og det er svært at afsløre. Ikke mindst fordi der til mange kampe i de lavere rækker ikke er tilskuere og utilstrækkelige faciliteter til at beskytte spillere mod personer, som muligvis vil bestikke dem.

Det er også et problem, at det generelt accepteres, at spillere opgiver at fuldføre en kamp eller pludselig præsterer langt under deres normale niveau.

Især de lavest rangerede spillere i professionel tennis er mål for matchfixere. De kan tjene store summer på at kende udfaldet af en kamp.

Ifølge panelet tjener mellem 250 og 350 professionelle spillere rigtig mange penge.

Resten har svært ved at få en fornuftig levevej ud af sporten. Og det skaber en "frugtbar yngleplads" for spillere, som af økonomiske grunde lader sig overtale til at snyde, hedder det i rapporten.

Ud over et stop for liveresultater fra de mindre turneringer anbefaler panelet også, at det bliver forbudt for turneringsarrangører at lave sponsoraftaler med spilfirmaer.

Desuden skal Tennis Integrity Unit tilføjes flere ansatte. Enheden blev etableret i 2008 for at modvirke korruption i sporten.

Tennisorganisationerne ITF, WTA, ATP samt de fire grand slam-turneringer siger i en fællesudtalelse, at de vil bestræbe sig på at følge anbefalingerne fra panelet.

/ritzau/Reuters