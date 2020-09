Hun ligger 'kun' nummer 188 på verdensranglisten. Men der er uhyre stor tiltro til Clara Tauson, når hun torsdag formiddag går på banen ved French Open.

For selv om den danske teenagekomet på papiret får svær modstand i form af verdensranglistens nummer 57, den 26-årige Danielle Collins, er det en opgave, hun kan klare.

I hvert fald hvis man spørger bookmakerne. For her er der mange, der har den 17-årige Tauson som favorit til at gå videre.

Hos Unibet giver Clara Tauson odds 1,54, mens amerikaneren giver 2,48. Samme billede tegner sig hos Bet25, der også tror på Tauson. Her ligger danskeren lige nu til odds 1,52 mod 2,45 til Danielle Collins.

Det samme gælder hos Danske Spil, der giver odds 1,55 til Clara Tauson og 2,40 til Danielle Collins, ligesom den danske spiller også er favoritten hos Youbet med odds 1,54 mod 2,45 til Danielle Collins.

Clara Tauson skal spille sin kamp i anden runde torsdag formiddag, og det sker, efter hun imponerede først i kvalifikationskampene og derefter i første runde ved at slå verdensranglistens nummer 25, Jennifer Brady.

Netop den sejr er også grunden til, danskeren er favorit til torsdagens kamp på trods af en forskel på 131 pladser på ranglisten.

»Det skyldes i bund og grund Clara Tausons sejr over Jennifer Brady, som for nyligt vandt en WTA-turnering og var semifinalist i US Open. Spørgsmålet er, om Tausons plads som nummer 188 er retvisende, eller om hun egentlig p.t. er tættere på top-50 og i så fald er svag favorit mod Danielle Collins,« siger Peter Emmike Rasmussen, der er odds-sætter hos Danske Spil, til B.T.

Og spørger man den danske tennisekspert og kommentator Michael Mortensen, er favoritrollen en, Clara Tauson godt kan tage på sig.

»Hvis man tager udgangspunkt i den kamp, hun lige har spillet, så er hun favorit. Men der er aldrig to kampe, der er ens. Collins er rutineret, og hun er en snu spiller,« siger Michael Mortensen, der ikke blot nævner facetterne i amerikanerens spil.

For han beskriver hendes nøglevåben som det psykiske aspekt.

»Hun er meget frembrusende og provokerende på banen. Et af hendes vigtigste våben er at intimidere modstanderen, og hun har små tricks, der ofte virker mod de rutinerede. Hun er udspekuleret og gør det, når modstanderen er mest sårbar,« forklarer Michael Mortensen.

Når det kommer til spillestilen, minder hun meget om Jennifer Brady, og han beskriver hende som en 'teknisk velfunderet spiller med hele paletten'.

Den spillemæssige del klarede Clara Tauson i den første kamp, og nu bliver det altså psyken, der får en tur.

»Collins har den side, hvor hun ser sød og smilende ud. Men skinnet bedrager altså. Hun er en kamæleon, og pludselig ændrer hun adfærd. Clara er sikkert velvidende om det her. Er hun mentalt klædt på, synes jeg også, hun spillemæssigt kan løse opgaven. Nøglen er at stå imod Collins' mind games. For hun er god til at prikke til modstanderen og læse kropssprog. Man skal virkelig holde kortene tæt ind til kroppen,« siger Michael Mortensen.

Du kan følge Clara Tausons kamp mod Danielle Collins LIVE på bt.dk torsdag klokken 11.00.