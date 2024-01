Der hviler nok lidt af et pres på Caroline Wozniackis børn.

For med en mor, der har været nummer ét i verden og vundet en grand slam-titel, samt en far, der har vundet NBA-mesterskabet, skal meget gå galt, hvis ikke de to børn kommer til at forsøge sig med en sportsgren, når de bliver ældre.

Én ting er i hvert fald sikkert.

Hvis stjerneparrets datter, Olivia, skulle få lyst til at gå i sin mors fodspor, så tyder noget lige nu på, at der godt kunne ligge en glorværdig karriere og vente.

Caroline Wozniacki sammen med sin ægtemand, David Lee, og datteren, Olivia, ved 'Kids Day'. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Det vidnede lørdagens såkaldte 'Kids Day' ved Australian Open om. Her stjal datteren nemlig fuldstændig showet, da hun var med sine forældre inde på Rod Laver Arena.

For allerede her overraskede hun alle med sine evner inden for tennis.

»Hun er faktisk ret god. Normalt spiller hun kun med skumbolde, men her spillede hun med de rigtige bolde, og hun havde faktisk en god koordination,« lyder det fra Caroline Wozniacki på et pressemøde, da B.T. spørger til datterens talent.

Ifølge den danske tennisstjerne er det dog ikke kun ketsjersporten, der har fanget den toårige datters interesse allerede.

Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

»Hun er også god til fodbold og golf, men generelt er hun bare god til sport. Vi skal i hvert fald holde hende inden for sport. Hun har så meget energi, at hvis vi ikke har hende udenfor, så bliver vores hjem ødelagt. Hun skal helt sikkert gå til en sport. Den, hun synes, der er sjovest,« forklarer danskeren videre.

Hun bakkes da også op af sin ægtemand, David Lee, som ligeledes var overrasket over at se sin datters niveau med en tennisketsjer i Melbourne.

»Vi har altid joket med, at vi ville få børn, der blev atleter. Deres første ord var 'bold', og Olivia elsker det, og det gør vores søn, James, også. Bare det at se sport og dyrke det, det elsker de,« fortæller han til B.T. og resten af den danske presse, inden han afslutter:

»Hun gjorde det virkelig godt til 'Kids Day, og vi vidste ikke, hvordan hun ville reagere. Men hun har talt om det lige siden.«

Caroline Wozniacki skal onsdag møde russiske Maria Timofeeva i anden runde ved Australian Open.

Du kan følge kampen live på bt.dk.