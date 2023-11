Trods et hjemmepublikum i ryggen kunne Jannik Sinner ikke stille meget op mod Novak Djokovic i finalen.

Med triumfen er nåede Djokovic op på syv ATP Finals-titler, og det er rekord. Inden søndagens finale delte Djokovic rekorden med legenden Roger Federer, der nåede at vinde sæsonfinalen seks gange.

Novak Djokovic gik ellers kun videre fra gruppespillet i ATP Finals på grund af Jannik Sinners sejr over Holger Rune. En dansk sejr over Sinner, ville have smidt Djokovic ud af sæsonfinalerne.

Søndag kvitterede den serbiske verdensetter ubarmhjertigt for den tjeneste, som Sinner gav ham ved at slå Rune, da verdensetteren besejrede Sinner i finalen med cifrene 6-3, 6-3.

Sinner gjorde, hvad han kunne foran det italienske hjemmepublikum i Torino, men han havde ikke kvaliteten til at kunne true Djokovic.

Tidligere i turneringen artede gruppespillet sig således, at Sinner kunne have sendt Djokovic ud, hvis han tabte den tredje og sidste gruppekamp mod Holger Rune.

I det tilfælde var Sinner gået videre sammen med Rune. Men Sinner kæmpede trods rygsmerter for hver en bold og vandt over Rune i tre sæt, og dermed gik Djokovic videre sammen med Sinner.

Inden finalen havde Sinner, der er nummer fire i verden, vundet samtlige sine fire kampe i turneringen. I gruppespillet vandt den 22-årige formstærke italiener i tre sæt over Djokovic.

I søndagens finale var rollerne byttet om, og Djokovic havde som så ofte før indstillet sigtekornet efter trofæet.

I et næsten fejlfrit første sæt brød Djokovic sin modstander en enkelt gang, og det skulle vise sig at være mere end rigeligt til at tage sættet.

Undervejs i første sæt blev Djokovic kun noteret for to uprovokerede fejl.

Sinner virkede både rystet og modløs, da han straks blev brudt i andet sæt og kom bagud 0-2 i partier uden at have vundet et eneste point.

I det tredje parti havde Djokovic tre breakmuligheder, men Sinner fandt noget moral og skarphed i slagene og reducerede til 1-2 i stedet for at komme bagud 0-3.

Pludselig var der mere fightervilje at spore hos den udtryksløse Sinner, men det kom for sent.

Djokovic afværgede selv to breakbolde i egen serv og sørgede for, at der ikke kom balance i regnskabet i andet sæt.

Sinner blev ved med at kæmpe og holde serv med besvær. Det var bare ikke nok. Skaden var sket. Og det italienske comeback udeblev.

36-årige Djokovic kunne efter en time og tre kvarters spil række armene i vejret i endnu en triumf på tennisbanerne.

Tidligere i år har Djokovic vundet både Australian Open, French Open og US Open. Dermed overtog han rekorden for flest grand slam-titler fra Rafael Nadal. Djokovic er oppe på 24 grand slam-titler, mens Nadal har 22.