Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et overfald, hvor en far slår og sparker sin 14-årige datter under en tennistræning, chokerer flere af sportens største stjerner.

Overfaldet er sket i Serbien og er blevet delt af Igor Juric, der arbejder med bekæmpelsen af vold mod børn.

'Endnu et brutalt overfald begået af en far mod sin datter. Jeg har modtaget information om, at det drejer sig om en kinesisk familie. Vi har også politianmeldt dette monster,' skriver han på Twitter.

I videoen kan man se faren først slå pigen, inden han trækker hende ned i jorden og sparker hende. Det voldsomme og brutale overfald har fået flere til at reagere på det sociale medie.

Et voldsomt overfald har rystet Serbien og tennisverden. Vis mere Et voldsomt overfald har rystet Serbien og tennisverden.

Tidligere verdensetter Pam Shriver har forsøgt af få den serbiske verdensstjerne Novak Djokovic ind i sagen.

'Lad os bede Djokovic om at hjælpe i kulissen. Vi skal alle arbejde sammen for at stoppe vold. Tak, Igor, for at gøre dit,' skriver hun og tagger Djokovic i tråden.

Også Holger Runes nye træner Patrick Mouratoglou, der har trænet den dopingdømte stjerne Simona Halep, reagerer.

'Det er fuldstændig uacceptabelt. Forfærdeligt. Ingen andre ord kan beskrive det. Vi skal udrydde enhver form for overgreb mod børn, der er fysiske eller psykologiske. Det berører alle dele af vores samfund. Ikke kun tennis,' skriver han.

Ifølge lokale medier er manden blevet anholdt, efter at videoen er gået viralt.