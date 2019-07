Simona Halep leverede en prangende indsats, da hun i Wimbledons semifinale slog ukraineren Elina Svitolina.

Den tidligere verdensetter Simona Halep er for første gang i karrieren klar til finalen i Wimbledon.

Torsdag vandt den rumænske tennisspiller sin semifinale i London med 6-1, 6-3 over ukraineren Elina Svitolina, der for første gang var i en grand slam-semifinale.

Halep leverede en formidabel præstation og er nu klar til lørdagens finale mod enten Serena Williams fra USA eller tjekken Barbora Strycova, der mødes i den anden semifinale torsdag eftermiddag.

Den første semifinale på Centre Court blev indledt med to maratonpartier, hvor der blev disket op med flotte dueller. Hele 20 minutter tog det, før Halep havde bragt sig foran 2-0.

Svitolina havde ellers sine chancer, men først smed hun tre breakbolde væk og derefter tre fordele i egen serv, inden Halep brød.

Ganske vist fulgte Svitolina op med et rent brud til 1-2, men det var Haleps sæt. Rumæneren spillede på et imponerende niveau og overstrålede Svitolina, selv om ukraineren også var godt spillende.

Halep brød til 3-1 og brød for tredje gang ud af lige så mange mulige med en flot forhåndsvinder til 5-1.

Så fulgte endnu et langt parti, som Halep lukkede med et par store vindere, og Svitolina måtte sande, at man godt kan ramme et fint niveau og alligevel tabe 1-6.

I andet sæt holdt spillerne selv indtil 3-3, uden der blev afgivet en eneste breakbold, men så løftede Halep igen niveauet.

Hun brød til 4-3 og igen til sætsejr 6-3, da Svitolina på den anden matchbold blev presset til at slå bolden i nettet.

Dermed er Halep kun en sejr fra at kopiere bedriften fra French Open sidste år, hvor hun vandt sin hidtil eneste grand slam-titel.

