Roger Federer er klar til Wimbledons kvartfinale, hvor han med en sejr på 3-0 i sæt kan forbedre sin rekord.

London. Schweizeren Roger Federer fortsætter sin overbevisende march mod endnu en Wimbledon-titel.

I mandagens ottendedelsfinale vandt han med 6-0, 7-5, 6-4 over franske Adrian Mannarino, der var seedet som nummer 22.

Topseedede Federer gjorde arbejdet færdigt på en time og 45 minutter.

I første sæt var der regulær klasseforskel, inden Mannarino kom bedre med i de næste sæt.

Franskmanden fik færten af at kunne nappe et sæt, men Federer havde hele tiden et gear mere, han kunne tage i brug, når det var nødvendigt.

Efter endnu en sejr på 3-0 i sæt har Federer nu vundet 32 sæt i træk i Wimbledon. Dermed er han blot to sæt fra sin egen rekord på 34 vundne sæt i streg i græsturneringen.

Vinder han også kvartfinalen med 3-0 i sæt, har han slået rekorden.

I onsdagens kvartfinale venter Kevin Anderson fra Sydafrika.

Anderson slog i sin ottendedelsfinale franske Gaël Monfils 7-6 (7/4), 7-6 (7/2), 5-7, 7-6 (7/4).

Det er 16. gang, at Federer er klar til kvartfinalen i Wimbledon. Han har vundet turneringen otte gange.

