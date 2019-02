Naomi Osaka var ikke på samme høje niveau som i Australian Open, da hun tabte til Kristina Mladenovic.

I slutningen af januar var Naomi Osaka flyvende, da hun slog Petra Kvitova og vandt grand slam-turneringen Australian Open.

Tirsdag kom den japanske tennisspiller så ned på jorden igen mod Kristina Mladenovic i anden runde af WTA-turneringen i Dubai.

Franske Mladenovic vandt kampen mod verdensetteren 6-3, 6-3. Det var Osakas første kamp - og nederlag - siden triumfen i Melbourne i januar.

- Det føles selvfølgelig helt fantastisk, siger Mladenovic på banen efter sejren.

- Hun (Osaka, red) er en fantastisk spiller, et ungt talent og åbenlyst en stor mester. Men det her føles som min hjemmebane, og jeg spiller her ofte, lyder det fra franskmanden.

Det gik galt for Osaka tidligt. Allerede i sit første serveparti blev hun brudt af franskmanden. Japaneren blev i alt brudt tre gange i første sæt, som Mladenovic vandt på 35 minutter.

Kombattanterne skiftedes til at bryde hinandens serv i andet sæt, men til sidst holdt Mladenovic serv og spillede sig videre til tredje runde.

21-årige Osaka var topseedet i turneringen, som også skulle have haft deltagelse af danske Caroline Wozniacki.

Danskeren trak sig dog mandag fra sin kamp mod schweizeren Stefanie Vögele på grund af en virus.

/ritzau/