Efter 2 timer og 40 minutter vandt Naomi Osaka over Petra Kvitova i åbningskampen med WTA Finals.

Japaneren Naomi Osaka fik søndag formiddag dansk tid en god start på kvindernes WTA Finals i tennis, der tæller sæsonens otte bedste spillere.

I turneringens åbningskamp i kinesiske Shenzhen slog hun Wimbledon-mesteren fra 2011 og 2014, Petra Kvitova.

Osaka, der vandt US Open i 2018 og Australian Open i år, vandt med cifrene 7-6, 4-6, 6-4 i en kamp, der strakte sig over 2 timer og 40 minutter.

Kvitova havde sine chancer i første sæt. Hun missede to chancer for at bryde til 3-0 og formåede blot at udnytte seks ud af syv breakbolde. Det gav Osaka chancen for at komme tilbage, og hun slog til ved at vinde den afgørende tiebreak med 7-1.

Det slog dog ikke tjekken ud. Hun kom foran 2-0 i andet sæt, men derefter brød Osaka to gange i træk og kom foran 3-2. Kvitova brød dog prompte tilbage til 3-3 og endnu engang til sætsejr 6-4.

Kvitova servede sig også på 1-0 i tredje sæt, men herfra fik Osaka momentum og kom foran med et dobbeltbrud og 5-2.

I det næste parti servede Osaka sig til to matchbolde, men Kvitova forlængede kampen og brød til 3-5 ved at vinde fire bolde på stribe. Hun holdt også serv til 4-5 og lagde yderligere pres på Osaka.

Denne gang stod Osaka dog for presset og servede sejren hjem i den første gruppekamp i den røde gruppe.

Den tæller desuden Belinda Bencic og verdensetter Ashleigh Barty, der mødes senere søndag.

