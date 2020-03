Den japanske tennisstjerne Naomi Osaka ærgrer sig over, at OL alligevel ikke finder sted i Tokyo til sommer.

Japanerne må vente til 2021 med at afholde OL, efter at sommerens lege i Tokyo tidligere på ugen blev udskudt på grund af coronavirus.

Det ærgrer en af landets største sportsstjerner, tennisspilleren Naomi Osaka.

- Alle ved, hvor meget OL betyder for mig, og hvor stolt jeg vil være over at deltage i mit hjemland. Jeg er selvfølgelig skuffet over, at det ikke kommer til at ske i år, men vi vil alle være klar og stærkere end nogensinde i 2021, skriver hun på Twitter.

- Sport vil forene os igen og altid være der for os, men ikke lige nu. Nu må folk fra alle lande, baggrunde og racer stå sammen og redde så mange liv som muligt. For mig er det den olympiske ånd.

22-årige Osaka har to grand slam-titler på cv'et efter sejre i US Open i 2018 og Australian Open i 2019.

I januar 2019 indtog hun for første gang førstepladsen på verdensranglisten. Hun er siden røget ned på tiendepladsen.

Osaka er født i Japan og spiller under japansk flag, men er opvokset i USA.

/ritzau/