Den 21-årige japaner kom tøvende fra start, men fik i sidste ende overtaget i kampen mod lettiske Sevastova.

Hun kom lidt haltende fra start, men japanske Naomi Osaka fik kæmpet sig til en sejr i tre sæt over lettiske Anastasija Sevastova, da de to mødte hinanden natten til mandag i fjerde runde ved Australian Open.

Dermed er Osaka videre til kvartfinalen i turneringen - den 21-åriges bedste resultat ved turneringen i Melbourne siden sin debut i 2016.

Sevastova kom dog bedst fra start og tog med skarpe returneringer første sæt 6-4.

Efter at have virket tøvende i sit spil fik Osaka vendt tingene på hovedet og kunne i sikker stil vinde de to sidste sæt 6-3, 6-4.

Naomi Osaka er seedet som nummer fire i turneringen. Sevastova er nummer 13.

I kvartfinalen, der spilles onsdag, skal Osaka møde ukrainske Elina Svitolina, der tidligere mandag vandt i tre sæt over amerikanske Madison Keys.

/ritzau/