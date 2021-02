Mandag er grand slam-turneringen Australian Open gået i gang. US Open-vinder Naomi Osaka fik nem start.

Den japanske tennisstjerne Naomi Osaka var blandt de første spillere til at komme i kamp, da årets første grand slam-turnering, Australian Open, mandag gik i gang.

Osaka, der sidste år vandt US Open, er seedet som treer i kvindernes singlerække. Hun levede op til favoritværdigheden med en sikker sejr på 6-1, 6-2 over Anastasia Pavlyuchenkova fra Rusland, der er nummer 39 på verdensranglisten.

Dermed blev Osaka den første spiller i turneringen til at gå videre.

I anden runde skal Osaka møde vinderen af kampen mellem Caroline Garcia og Polona Hercog.

I modsætning til de fleste andre sportsarrangementer i verden er tilskuere tilladt til kampene i Australian Open, der som sædvanlig afvikles i Melbourne.

- Jeg er virkelig glad for at se folk på tribunerne. Det har været en smule ensomt i New York, så tak skal I have, sagde Naomi Osaka til en begrænset flok på hovedanlægget Rod Laver Arena.

Osaka er født i Japan, men voksede op i New York.

Australian Open blev udskudt i tre uger, for at give alle spillere fra udlandet mulighed for at komme i god tid på grund af et krav om to ugers karantæne ved indrejse i Australien.

/ritzau/