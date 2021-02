Den 23-årige japaner gjorde natten til tirsdag kort proces med useedede Hsieh Su-wei fra Taiwan.

Den japanske tennisstjerne Naomi Osaka er videre til semifinalen i Australian Open efter en overbevisende sejr mod Hsieh Su-wei fra Taiwan natten til tirsdag dansk tid.

Osakas rå power var i kvartfinalen alt for meget for den 35-årige Hsieh Su-wei, og hun vandt derfor nemt i to sæt med cifrene 6-2, 6-2.

På en varm dag i Melbourne angreb Osaka konstant den useedede Hsieh's serv, og taiwaneren knækkede hurtigt under presset i hendes kvartfinaledebut ved en grand slam-turnering.

Naomi Osaka sikrede sejren på den tredje matchbold i andet sæt, da Hsieh Su-wei sendte en returnering for langt.

Tredjeseedede Osaka kan nu se frem til at skulle møde enten Serena Williams eller Simona Halep i semifinalen.

De to møder hinanden tirsdag morgen klokken 09.00 dansk tid.

23-årige Naomi Osaka har vundet i alt tre grand slam-titler i karrieren, blandt andet Australian Open i 2019.

/ritzau/Reuters