Optur!

Trods sidste uges tidlige nederlag i Adelaide overhaler Holger Rune Hubert Hurkacz og er igen verdens nummer ti.

Tennisspilleren Holger Rune er tilbage blandt verdens ti bedste spillere, før det går løs ved årets første grand slam-turnering, Australian Open, der begynder på mandag.

Da verdensranglisten denne mandag blev opdateret, avancerede den 19-årige Rune således fra 11.- til 10.-pladsen.

Det var, på trods af at han i sidste uge tabte sin første kamp ved ATP 250-turneringen i Adelaide.

Rune røg en plads frem, fordi polske Hubert Hurkacz mistede flere point i forhold til samme uge sidste år og derfor falder tilbage til 11.-pladsen.

Den danske komet lå også kortvarigt nummer ti i verden, efter at han triumferede i Paris Masters i begyndelsen af november, men efter at have mistet nogle point faldt Rune til 11.-pladsen.

Spanske Carlos Alcaraz, der på grund af en skade ikke deltager i Australian Open, ligger fortsat nummer et foran landsmanden Rafael Nadal og norske Casper Ruud, der er nummer tre.

På kvindernes liste dumpede Clara Tauson igen ud af top-100. Tauson, der igen er skadet og derfor heller ikke er med i Australian Open, faldt 12 pladser tilbage, så hun nu er nummer 108.

Iga Swiatek fra Polen topper listen suverænt foran tuneseren Ons Jabeur.

/ritzau/