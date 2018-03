Det 15-årige danske tennistalent Clara Tauson fortsætter med at imponere.

Søndag vandt hun ITF junior-turneringen »Perin Memorial« i Kroatien, og i dag avancerer hun fra 25. til 14. pladsen på verdensranglisten i pigesingle.

»Det er meget flot af Clara at vinde en kategori 1-turnering, der er niveauet under de allerstørste, og hvis hun de næste par måneder kan fastholde sin top 16-placering, er der en seeding i Grand Slam-turneringen French Opens juniorturnering i sigte,« siger Dansk Tennis Forbunds sportschef Jens Anker Andersen.

Han ser frem til at følge Clara Tauson ved denne uges juniorturnering i den italienske by Firenze.

»Det bliver hendes sidste optræden inden hun sammen med de øvrige på seniorlandsholdet om et par uger spiller Fed Cup,« siger Jens Anker Andersen og tilføjer:

»Vores målsætning er at kvalificere os til en oprykningskamp. De seneste to år har vi ført 1-0 i den afgørende kamp, så en oprykning er mulig, hvis alt flasker sig, og vi rammer vores topniveau.«

Fed Cup-turneringen spilles fra den 18.–21. april i Grækenland, og på det danske hold finder man foruden Clara Tauson også Karen Barritza, Emilie Francati samt Maria Jespersen.

Der er otte deltagende nationer, som dagen før åbningskampen ved lodtrækning deles ind i to puljer med fire i hver.

Her spiller alle mod alle bedst af tre kampe; to singler og en double. Pulje-etterne spiller om oprykning mod pulje-toerne. Ligeledes spiller pulje-treerne mod pulje-firerne om at undgå nedrykning.

Det er dermed et tætpakket program, der venter spillerne, og derfor er Jens Anker Andersen meget tilfreds med at stille med et hold, hvor bredden er rigtig god.



»Vi har udtaget et stærkt hold med en blanding rutinerede kræfter og unge talentmasse. Vi ser ofte, at spillerne løfter deres niveau, når de spiller med ’Danmark’ på ryggen. Med det komprimerede program in mente er det en stor fordel, at vi stiller med et hold, hvor alle fire spillere kan gå ind og bidrage på banen,« siger Jens Anker Andersen.



De øvrige nationer i Europe/Africa Zone Group II er Israel, Egypten, Bosnien-Herzegovina, Grækenland, Luxembourg, Moldova og Norge.

I øvrigt skal det mandlige tennislandshold 7.-8. april i aktion mod Egypten i Gentoftehallen. Hertil udtages holdet i morgen, men allerede nu står det fast, at Søren Hess-Olesen må melde afbud på grund af en skade i sin ene albue.