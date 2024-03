Jodie Burrage har været uheldigere end de fleste.

Den britiske tennisspiller må nu endnu en gang holde en lang pause fra banen på grund af en skade.

For fjerde gang er Burrage nemlig blevet opereret.

Det skriver hun på Instagram, hvor hun har delt billeder fra hospitalssengen, som du kan se nederst i artiklen.

'Lille opdatering herfra. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte,« lyder det som det første, inden hun tilføjer:

»Under min første træning i San Diego mærkede jeg noget i mit venstre håndled. Og efter råd fra læger og kirurger, kom vi frem til, at en operation i hånden var den bedste løsning.'

Beslutningen om at lægge sig op på operationsbordet endnu en gang var dog ekstremt svær for briten.

'At tage den beslutning om at få min fjerde operation...den var brutal, fordi det nu kommer til at tage tid. Det bliver ikke let, men jeg har gode folk omkring mig, og de vil hjælpe mig igennem det,« skriver hun videre.

Det er endnu usikkert, hvor længe Jodie Burrage må holde pause fra banen.

Men spørger man tennisspilleren, så kommer der i hvert fald til at gå flere måneder.

'Forhåbentlig ses vi om nogle få måneder,' lyder det afsluttende i opslaget på det sociale medie.