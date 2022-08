Lyt til artiklen

Tennisspilleren Serena Williams »vil udvikle sig væk fra tennis«.

Det siger hun i et interview med Vogue, hvor hun lægger an til et karrierestop.

»Jeg har aldrig kunnet lide ordet pension. Det føles ikke som et moderne ord for mig. Jeg har tænkt på det her som en overgang,« forklarer den 40-årige stjerne.

»Måske er evolution det ord, der bedst beskriver, hvad jeg har gang i. Jeg er her for at fortælle dig, at jeg er ved at udvikle mig væk fra tennis, mod andre ting, der er vigtige for mig,« siger Serena Williams til Vogue ifølge Reuters.