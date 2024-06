Caroline Wozniacki vil prøve at kvalificere sig til Wimbledons hovedturnering.

Onsdag meddeler WTA, at den danske stjerne har meldt sig til kvalifikationsturneringen, som begynder 24. juni.

I øjeblikket er Caroline Wozniacki nummer 117 på verdensranglisten, og det er ikke nok til en automatisk kvalifikation til årets tredje grand slam.

Wozniacki kan dog håbe på at slippe for kvalifikationsturneringen. Det kræver, at hun får et af de wildcards, som Wimbledon endnu ikke har uddelt.

Hovedturneringen ved Wimbledon begynder 1. juli.

I øjeblikket løber French Open af stablen i Paris, og her har Caroline Wozniacki ikke været med.

På grund af sin placering på verdensranglisten var hun ikke automatisk inviteret, og hun meldte sig heller ikke til kvalifikationsturneringen.

Da der blev uddelt wildcards, var den tidligere danske verdensetter heller ikke en af de heldige.

