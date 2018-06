Østrigeren Dominic Thiem vandt over Alexander Zverev og er klar til semifinalen ved French Open.

Paris. Der blev spillet grustennis på højt niveau i tirsdagens kvartfinale i grand slam-turneringen mellem Dominic Thiem og Alexander Zverev.

Østrigske Thiem endte med at vinde kampen 6-4, 6-2, 6-1 efter lidt under to timers spil.

Især i første sæt var opgøret helt åbent, og syvendeseedede Thiem måtte finde storspillet frem for at vinde pointene.

Zverev, der er nummer tre i verden, pådrog sig en mindre skade i andet sæt, men det forhindrede ikke tyskeren i at kæmpe heroisk videre.

Niveauet faldt dog hos andenseedede Zverev, og Thiem havde pludselig noget nemmere ved at vinde duellerne.

Thiem var urørlig i tredje sæt, og selv om Zverev diskede op med flere flotte slag, kunne han ikke hamle op med østrigeren, der er nummer otte i verden.

Efter kampen roste Thiem sin modstander, som han forventer at spille mange episke kampe mod ham i fremtiden.

- Jeg er sikker på, at vi kommer til at spille mange kampe mod hinanden på dette stadie eller endda senere i kommende grand slam-turneringer, siger Thiem til Eurosport.

/ritzau/