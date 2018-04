Den tidligere verdensetter Novak Djokovic måtte se sig slået af Dominic Thiem i tredje runde i grusturneringen Monte Carlo.

Her var østrigeren bedst og vandt i tre sæt 6-7, 6-2, 6-3.

Resultatet betyder, at Djokovic ikke har nået en kvartfinale siden Wimbledon i juli sidste år.

Djokovic har døjet med en albueskade, og turneringen i Monte Carlo var den 12 dobbelte grand slam-vinders comeback på grus, efter at han vandt turneringen i 2013 og 2015.

Serberen startede da også turneringen overbevisende, da han vandt 6-0, 6-1 i første runde.

I anden runde mødte han mere modstand, og efter at have misbrugt ti matchbolde gik han videre med en sejr på 7-6, 7-5.

Torsdag viste det sig så, at det ikke skulle blive til en tredje triumf denne gang for Djokovic, da Thiem, som ligger på syvendepladsen på verdensranglisten, var en for stor mundfuld for den 30-årige serber.

Djokovic vandt ellers første sæt efter en tiebreak, men han kunne ikke holde niveauet og tabte de to sidste sæt.

Med sejren kan Dominic Thiem se frem mod en svær opgave i næste runde.

I Thiems kvartfinale venter nemlig førsteseedede Rafael Nadal, som slog russiske Karen Khachanov i tredje runde med cifrene 6-3, 6-2.

Nadal har vundet turneringen ti gange i karrieren.

Thiem og Nadal mødte hinanden to gange i sidste sæson, og Thiem kan bryste sig af at have slået spanieren. Det skete i Rom, som også er en grusturnering.

I de to kvartfinalisters andet møde vandt Nadal i French Open.

At Thiem har slået Nadal på grus, giver østrigeren troen på en sejr.

- Det er en meget bedre følelse at møde ham og vide, at man har slået ham før på dette underlag.

- Det er den ultimative udfordring for alle at spille mod ham (Nadal, red.). Jeg er nødt til at hæve mit niveau igen, men det tror jeg også, at jeg kan, siger Thiem ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kvartfinalen spilles fredag klokken 11.

/ritzau/