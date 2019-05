Dominic Thiem sendte Roger Federer ud af Madrid Open, der var schweizerens første grusturnering i tre år.

Kvartfinalen blev endestationen for Roger Federer i schweizerens første grusturnering i tre år.

Fredag røg Federer ud af ATP-turneringen Madrid Open, da det blev til et nederlag til østrigske Dominic Thiem i tre sæt med cifrene 6-3, 6-7, 4-6.

Dermed går de spanske tennisfans også glip af et regulært stjernetræf i lørdagens semifinale.

Her kunne Roger Federer således have stået over for Novak Djokovic, der tidligere fredag gik videre uden at spille. Serberens modstander, Marin Cilic, trak sig inden kampen med et maveonde.

I stedet skal Djokovic altså nu møde Thiem.

Roger Federer stod ellers mere eller mindre med semifinalebilletten i hånden fredag. I tiebreak i andet sæt havde schweizerens to matchbolde, men Dominic Thiem afværgede og tog først sættet og senere kampen.

